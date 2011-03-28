Fiche récapitulative
University College Dublin
The proposed project will finance the first and second phase of construction of the new Science Centre, refurbishment and new construction of student residences, construction of a new Science Link building and construction of the new School of Law buildings at the Belfield campus of University College Dublin (UCD).
The project will improve the quantity and quality of Irish higher education and research and thus contribute to human capital formation and research, development and innovation capabilities in Ireland. The aim is to make the Belfield campus more compact and concentrate related activities in buildings next to each other. The aim also is to separate teaching and research activities more clearly from boarding and other leisure time activities.
Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC on Environmental Impact Assessment (EIA), however if it is an urban development, Annex II/III of the EIA could apply. The Bank’s services will verify the EIA screening decision of the Competent Authority during appraisal.
The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.