IBERDROLA RDI

Signature(s)
Fiche récapitulative
Iberdrola SA
Research and development investments (mainly in Spain and UK) in relation to networks, renewables, technological innovation and others.
The RDI programme of the promoter is targeting i) conventional energy generation, ii) energy transmission and distribution, iii) renewable energy as well as iv) energy systems. These RDI activities are aimed at generating additional welfare for the European consumers, since the project’s outcome should lead to i) reduced energy and renewable energy production and distribution costs, ii) increasing the European knowledge and technological base in renewable energy sources and technology as well as iii) improving the promoter’s environmental performance.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an EIA would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The outcome of the R&D project is expected to have positive impact on the environment, improving the environmental performance of the promoter thought the deployment of renewable energies, efficient power generation as well as optimisation of the power distribution. However, the Bank’s services will verify details, and especially the ones related to the location of the R&D facilities, during the appraisal.
The promoter is a contracting entity and potentially falls under the Utilities Directive 2004/17/EC, in which case the promoter is required to tender works, supplies and services contracts following public procurement rules, including the publication in the Official Journal of the EU (OJEU) where appropriate. Details of the procedures applied by the promoter will be reviewed during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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