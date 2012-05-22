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SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES

Signature(s)

Montant
230 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 11 500 000 €
Royaume-Uni : 23 000 000 €
Italie : 23 000 000 €
France : 34 500 000 €
Espagne : 138 000 000 €
Industrie : 57 500 000 €
Énergie : 172 500 000 €
Date(s) de signature
25/01/2013 : 2 875 000 €
25/01/2013 : 5 750 000 €
25/01/2013 : 5 750 000 €
25/01/2013 : 8 625 000 €
25/01/2013 : 8 625 000 €
25/01/2013 : 17 250 000 €
25/01/2013 : 17 250 000 €
25/01/2013 : 25 875 000 €
25/01/2013 : 34 500 000 €
25/01/2013 : 103 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
22 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 25/01/2013
20100433
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
BANCO SANTANDER SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 230 million
EUR 460 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework Loan with a de-linked risk sharing structure for the financing of investments by public entities and corporates in renewable energies (RE) and energy efficiency (EE), primarily in Spain but also in other EU Member States.

The project is in line with the Bank’s priority energy lending objectives concerning renewable energy and energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation supports projects that help to mitigate climate change. All of the individual schemes presented in the initial pipeline are categorised as Annex II projects under the EIA Directive, which may require an environmental impact assessment. The Bank will assess the Financial Intermediary’s promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy.

The Bank will require the Financial Intermediary Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Wind farm Palomarejo - Volume I
Date de publication
8 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48549120
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Environmental Declaration - Puero de Santa Maria de Nieva
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72377760
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Environmental Declaration - Puerto de Santa Maria de Nieva
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72351511
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
Date de publication
11 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66906421
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Projet de Parc Eolien de Pasilly, Censy & Moulins-en-Tonnerois - Situation géographique du projet
Date de publication
8 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65478899
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parc Eolic Monclues - Edicto Declaración Impacto Ambiental
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72367313
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - FL LA TELLA ONSHORE WIND
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67011303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Projet de Parc Eolien de Pasilly, Censy & Mouline-en-Tonnerois
Date de publication
8 Oct 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65476081
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Sumestación Loma desl Capón - Sumestación Valcaire en los Términos Municipales de Albuñuelas y Padal
Date de publication
11 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70180147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - EIA for Parque Eólico Rodera Alta
Date de publication
10 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70175039
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Wind farm Palomarejo - Volume II
Date de publication
8 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48717315
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parc Eòlic Montargull
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72393740
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - EIA for Parque Eólico Bandeleras
Date de publication
10 Oct 2016
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70175431
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Résumé non technique - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES - Parque Eólico de Picos - Vale do Chão
Date de publication
6 Dec 2016
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72364034
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - SANTANDER FL ENERGY EFFIC & RENEWABLES
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149089214
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100433
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Royaume-Uni
Pays
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Disponible au public
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