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RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 400 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 400 000 000 €
Date(s) de signature
26/11/2012 : 100 000 000 €
20/06/2011 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 20/06/2011
20100414
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Rural Development Co-Financing I

Ministry of Rural Development, Hungary

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
EUR 4.7 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project will support the implementation of specific, long-term orientated measures identified by Hungary’s New Rural Development Programme for the 2007-2013 programming period and will focus on improving the competitiveness of the agricultural sector by supporting small-scale rural and agricultural infrastructure.

The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to SMEs. The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will also support development in less-developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Certain activities may require an EIA subject to judgment of competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (85/337/EEC). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law and to complete Forms A or B as appropriate.

The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures which must comply with directive 2004/18/EG.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING I
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
39648288
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100414
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
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