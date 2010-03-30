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CHINA FORESTRY FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chine : 250 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 250 000 000 €
Date(s) de signature
13/02/2012 : 250 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 13/02/2012
20100330
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
China Forestry Framework Loan

Ministry of Finance of the People’s Republic of China

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Indicative amount of EUR 250 million
Indicative amount of EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a multi-investment scheme under which the Bank will support several individual forestry projects across the country.

The overall purpose of the operation is to improve the global environment by supporting multifunctional forestry projects that help to mitigate and adapt to climate change and greatly improve the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located in the EU, the project schemes would most likely fall under Annexes II of the EIA directive (97/11/EC), which would allow the competent authorities to determine the EIA requirements. Every scheme shall be acceptable to the Bank from an environmental and social point of view, knowing that the Bank will systematically perform a due diligence to ensure compliance. Usual safeguards and monitoring procedures will be put in place to ensure also that project implementation is satisfactory and compliant.

The procurement procedures for the schemes to be financed by the EIB loan will be in compliance with the EIB Guide to Procurement, meaning in practice for most schemes international tendering published in the Official Journal, open to all qualified suppliers.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - China Forestry Framework Loan - Environmental Impact Report Wulong Sub Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54598507
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - China Forestry Framework Loan - Environmental Impact Report Qianjiang Sub Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54598677
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - China Forestry Framework Loan - Social Impact Assessment Report Qianjiang Sub Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54598678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - China Forestry Framework Loan - Social Impact Assessment Report Wulong Sub Project
Date de publication
12 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54600165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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Résumé non technique - CFFL - REGIONAL FORESTRY PROGRAMME - NTS of the EIA
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54877728
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - CFFL - REGIONAL FORESTRY PROGRAMME - Social Impact Assessment (SIA): CFFL - Regional Forestry Program
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54879013
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Chine
Disponible au public
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