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GIPUZKOA ENVIRONMENTAL PROTECTION

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 25 000 000 €
Eau, assainissement : 25 000 000 €
Date(s) de signature
14/03/2011 : 25 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
7 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 14/03/2011
20100327
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Gipuzkoa Environmental Protection

Consorcio de Aguas de Gipuzkoa

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 50 million.
Up to EUR 123 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project concerns water and wastewater works in the province of Gipuzkoa, in the North of Spain. It comprises five components, namely (i) water (reservoirs, conveyance systems, rehabilitation of water treatment plants), (ii) waste water (collectors, construction of wastewater treatment plants), (iii) reduction of Non Revenue Water (network sectorization and renewal, telecontrol systems), (iv) co-generation of biogas and (v) sludge drying systems.

The project will contribute to the completion of the investment programme identified in the Master Plan for wastewater infrastructure in Gipuzkoa, which was prepared in 1995 by the provincial administrative authority and the promoter, and updated on several occasions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project comprises the construction and rehabilitation of water and wastewater works in the service area of the promoter. It will contribute to increase the quality of effluents discharged in water bodies, to reduce water losses and to promote energy efficiency measures through co-generation of biogas in wastewater treatment plants.

Compliance with Procurement Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC will be assessed during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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