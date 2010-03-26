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TRANSMISSION GAS PIPES POLAND

Signature(s)

Montant
150 364 634,22 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 150 364 634,22 €
Énergie : 150 364 634,22 €
Date(s) de signature
14/07/2011 : 150 364 634,22 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 14/07/2011
20100326
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Transmission Gas Pipes Poland

Private

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
EUR 400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Installation of two sections of gas transmission pipeline.

Upgrading of the transmission system which will allow access to gas from more varied sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project components are subject to environmental assessments as required by the EIA Directive 85/337/EC and amendments of 1997 and 2003. The technical nature of the components (pipelines) makes them fall under Annex II of the directive. The relevant EIAs are in the process of being completed and submitted to the competent authorities.

The promoter is considered a contracting entity in the sense of Article 2 of EU directive 2004/17/EC. The procurement for the project will therefore follow the requirements of the directive as transposed into Polish legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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