BOA Regional Facility

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Fiche récapitulative
The BANK OF AFRICA Group, which opened its first establishment in 1982, operates commercial banks in 12 countries in sub-Saharan Africa.
The aim of the project is to expand BOA's banking network in West Africa.
The project is consistent with the objectives of the Cotonou Agreement insofar as it (i) promotes regional integration in the financial sector thanks to the backing of an international banking group, (ii) supports the development of the banking sector, and (iii) offers businesses and households a better range of financial products.
BOA has introduced procedures that apply to all lending operations involving major infrastructure and environmentally sensitive projects. It notifies potential customers that projects must comply with the environmental, health and safety requirements of the host country and includes appropriate environmental clauses in the loan contracts to ensure compliance.
BOA will ensure that the equipment, works and services to be financed under this operation are procured at the most advantageous prices with a guarantee of quality and efficiency.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.