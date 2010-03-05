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GALICIA ENVIRONMNT&RURAL AREA COHESION

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 120 000 000 €
Date(s) de signature
5/04/2011 : 10 000 000 €
14/12/2010 : 20 000 000 €
5/04/2011 : 40 000 000 €
14/12/2010 : 80 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2010
Statut
Référence
Signé | 14/12/2010
20100305
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Galicia Environment & Rural Area Cohesion

Comunidad Autónoma de Galicia (CAG).

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Up to EUR 800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB project comprises a programme of investments which aims to improve the rural environment in the Spanish Region of Galicia.

The programme will include afforestation of 38 000 ha of agricultural land, fire prevention and improved management of 120 000 ha of forest, and investments to improve management, public access and educational value of 6 000 ha of Natura 2000 sites, as well as rehabilitation and construction of infrastructure such as bridges and roads.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Forest activities may require an EIA subject to the judgment of the competent authority, in accordance with Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC).

The promoter is a public entity and therefore subject to procurement procedures and should comply with Directive 2004/18/EC.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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