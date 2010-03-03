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ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT

Signature(s)

Montant (.*)
79 825 000 €
Pays
Secteur(s)
Zambie : 79 825 000 €
Eau, assainissement : 79 825 000 €
Date(s) de signature
17/05/2019 : 4 825 000 €
17/12/2013 : 75 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 688 750 € fourni par COMMISSION EUROPEENNE ,a 3 136 250 € Investment Grants fourni par COMMISSION EUROPEENNE
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
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25/11/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 17/12/2013
20100303
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
MULONGA WATER AND SEWERAGE COMPANY LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 156 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of investments improving the performance of Mulonga Water and Sewerage Company, one of three Commercial Utilities (CUs) serving the Copperbelt area which borders on the DRC. These investments will also address non-revenue water, increase billing collection rates, and expand networks, especially in poor areas.

The purpose of the project is to improve access to water and sanitation, including in peri-urban and low-cost areas, with the aim of contributing to better health conditions as well as positive social and economic development in general.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to international best practices has been prepared in order to evaluate the different project options.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66421008
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100303
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ZAMBIA WATER AND SANITATION PROJECT
Date de publication
25 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72026614
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100303
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Zambie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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