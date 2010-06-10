Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II

Signature(s)

Montant
81 307 423,4 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 81 307 423,4 €
Infrastructure composite : 6 504 593,87 €
Transports : 35 775 266,3 €
Éducation : 39 027 563,23 €
Date(s) de signature
18/11/2010 : 6 504 593,87 €
18/11/2010 : 35 775 266,3 €
18/11/2010 : 39 027 563,23 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Communiqués associés
République tchèque : Nouvelle intervention de la BEI en faveur de la modernisation des infrastructures locales dans la région de Moravie-Silésie

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 18/11/2010
20100299
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Moravia-Silesia Regional Infrastructure II

The Moravia-Silesia Region (Moravskoslezský kraj)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to CZK 1.3 billion.
Approx. CZK 2.6 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project will support investments co-financed by the 2007-2013 Regional Operational Programme Moravia-Silesia as well as other schemes in the sectors of transport and public infrastructure (administrative, health and social care, education and culture).

The project will promote favourable conditions for economic and social development in a Convergence objective region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on an area forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
17/06/2014 - Résumé non technique - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Autres liens
Communiqués associés
République tchèque : Nouvelle intervention de la BEI en faveur de la modernisation des infrastructures locales dans la région de Moravie-Silésie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
38782182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100299
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
tchèque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53222921
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100299
Secteur(s)
Infrastructure composite
Transports
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Autres liens
Fiche récapitulative
Moravia-Silesia Regional Infrastructure II
Fiche technique
MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Communiqués associés
République tchèque : Nouvelle intervention de la BEI en faveur de la modernisation des infrastructures locales dans la région de Moravie-Silésie

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
République tchèque : Nouvelle intervention de la BEI en faveur de la modernisation des infrastructures locales dans la région de Moravie-Silésie
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - MORAVIA-SILESIA REGIONAL INFRA II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes