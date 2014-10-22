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AL GHADIR WASTEWATER

Signature(s)

Montant
68 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Liban : 68 500 000 €
Eau, assainissement : 68 500 000 €
Date(s) de signature
28/02/2018 : 68 500 000 €
Autres liens
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
Related public register
06/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AL GHADIR WASTEWATER

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 28/02/2018
20100281
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AL GHADIR WATER AND WASTEWATER
REPUBLIC OF LEBANON - COUNCIL FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 146 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Expansion of the existing wastewater preliminary treatment plant, located in Southern Beirut, and its conversion into a primary treatment plant and construction and upgrade of sewer networks in the catchment area.

The project will improve the poor quality of the coastal water and, through the provision of improved sanitation services, the quality of life for an estimated one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population) and will reduce pollution and environmental stress in the Al Ghadir drainage area and the Mediterranean Sea.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will generally benefit the environment and public health by providing sanitation to a population of around one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population), and by collecting and treating waste water before discharging it into the Mediterranean Sea. It will therefore reduce pollution of beaches and coastal waters within the Al Ghadir drainage area south of Beirut as well as of the Mediterranean Sea. An environmental and social impact assessment has been approved by the competent authority, the Ministry of Environment. The Bank will review during appraisal its compliance with the Bank's environmental and social safeguards and applicable national and international standards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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06/02/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AL GHADIR WASTEWATER

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
Date de publication
21 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56369413
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AL GHADIR WASTEWATER
Date de publication
6 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57358264
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100281
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Liban
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
21/04/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AL GHADIR WATER AND WASTEWATER - Extension of Al Ghadir Wastewater Treatement Plant Lebanon
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Autres liens
Fiche récapitulative
AL GHADIR WATER AND WASTEWATER
Fiche technique
AL GHADIR WASTEWATER

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