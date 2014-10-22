AL GHADIR WASTEWATER

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Expansion of the existing wastewater preliminary treatment plant, located in Southern Beirut, and its conversion into a primary treatment plant and construction and upgrade of sewer networks in the catchment area.
The project will improve the poor quality of the coastal water and, through the provision of improved sanitation services, the quality of life for an estimated one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population) and will reduce pollution and environmental stress in the Al Ghadir drainage area and the Mediterranean Sea.
The project will generally benefit the environment and public health by providing sanitation to a population of around one million inhabitants (a quarter of the Lebanese population), and by collecting and treating waste water before discharging it into the Mediterranean Sea. It will therefore reduce pollution of beaches and coastal waters within the Al Ghadir drainage area south of Beirut as well as of the Mediterranean Sea. An environmental and social impact assessment has been approved by the competent authority, the Ministry of Environment. The Bank will review during appraisal its compliance with the Bank's environmental and social safeguards and applicable national and international standards.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
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Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.