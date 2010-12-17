Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GROUPE OCP - MODERNISATION

Signature(s)

Montant
330 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 330 000 000 €
Industrie : 330 000 000 €
Date(s) de signature
8/10/2012 : 130 000 000 €
30/12/2011 : 200 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
Maroc : Industrie : Nouveau prêt de 130 millions d’euros à OCP SA

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2010
Statut
Référence
Signé | 30/12/2011
20100236
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OCP Group - Modernisation

OCP S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
To be determined
EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The main components of the project are:

  • replacement of four obsolete sulphuric acid production units by a two new units in Safi;
  • construction of the El Halassa washing unit in Kourigba with an initial capacity of 8 Mt/y of commercial-grade phosphate;
  • construction of the Mea washing unit in Kouribga with a capacity of 7 Mt/y of commercial-grade phosphate.

The project has three main objectives: (i) to upgrade the promoter's production facilities; (ii) to expand phosphate production capacity, particularly by means of enrichment facilities for low-grade phosphate; and (iii) to increase the value added to the phosphate through the production of fertilisers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is in the chemical industry and, if it were located in the EU, would be covered by Annex II to EC Directive 97/11, as amended by Directive 2003/35. Two ESIAs have been established for the project components at Safi and Kouribga respectively. As the scope of the component at Safi has changed (replacement of four sulfuric acid plants instead of three) since establishing this ESIA, an update of the study is currently under preparation. This new version of the ESIA will be put on the web once available.

EU procurement directives do not apply to this project.

Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
Maroc : Industrie : Nouveau prêt de 130 millions d’euros à OCP SA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Maroc : Industrie : Nouveau prêt de 130 millions d’euros à OCP SA
Autres liens
Publications connexes
Évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes