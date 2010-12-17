GROUPE OCP - MODERNISATION

Fiche récapitulative
OCP S.A.
The main components of the project are:
- replacement of four obsolete sulphuric acid production units by a two new units in Safi;
- construction of the El Halassa washing unit in Kourigba with an initial capacity of 8 Mt/y of commercial-grade phosphate;
- construction of the Mea washing unit in Kouribga with a capacity of 7 Mt/y of commercial-grade phosphate.
The project has three main objectives: (i) to upgrade the promoter's production facilities; (ii) to expand phosphate production capacity, particularly by means of enrichment facilities for low-grade phosphate; and (iii) to increase the value added to the phosphate through the production of fertilisers.
The project is in the chemical industry and, if it were located in the EU, would be covered by Annex II to EC Directive 97/11, as amended by Directive 2003/35. Two ESIAs have been established for the project components at Safi and Kouribga respectively. As the scope of the component at Safi has changed (replacement of four sulfuric acid plants instead of three) since establishing this ESIA, an update of the study is currently under preparation. This new version of the ESIA will be put on the web once available.
EU procurement directives do not apply to this project.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.