Crescent Clean Energy Fund Turkey

Signature(s)
Fiche récapitulative
Crescent Capital
An investment fund targeting renewable energy sectors in Turkey and neighbouring countries. The fund manager plans to complete between 10 to 15 investments.
The fund aims to make a commercial return whilst contributing to the increase of the share of electricity from renewable energy sources in Turkey and neighbouring countries.
The environmental impacts of the renewable energy projects financed by the fund are likely to be limited, with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, some of these investments may fall either under Annex I or Annex II of the EU EIA Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. In the former case a mandatory EIA is required while in the latter the projects would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authority. Details of the fund’s environmental due diligence procedures will be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with national and European environmental regulations.
The majority of the projects to be financed by the fund will be located outside the EU and will therefore need to comply with Chapter 3 of EIB’s Guide to Procurement on operations outside the EU. Projects located in the EU will instead need to comply with EU Procurement Directive 2004/17/EC if applicable.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.