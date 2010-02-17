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DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE

Signature(s)

Montant (.*)
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 55 000 000 €
Eau, assainissement : 27 500 000 €
Industrie : 27 500 000 €
Date(s) de signature
22/01/2018 : 7 500 000 €
22/01/2018 : 7 500 000 €
19/12/2013 : 20 000 000 €
19/12/2013 : 20 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 7 500 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 7 500 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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07/06/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE - Etude d’Impact Environnemental et Social - Port de Peche Menzel Abderrahmane
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 septembre 2013
Statut
Référence
Signé | 19/12/2013
20100217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE
REPUBLIQUE TUNISIENNE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of a programme to reduce pollution affecting the water and ecosystems of the Lake Bizerte region and the Mediterranean coast.

The overall objective of the project is to contribute to the Barcelona Convention and the Horizon 2020 Initiative's objectives in reducing land-based pollution sources reaching the Mediterranean sea as well as to increase the quality of the environment around the lake and thus contribute to improving people's lives and increasing the potential for sustainable socio-economic development of the region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The programme is expected to have significant positive impacts on the environment as well as on the socio-economic conditions in the region. Although the European environmental legislation i.e. the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU and the Habitats Directive 92/43/EC are not directly applicable, all components under this project will comply with them.

The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the programme is done in accordance with the Bank's Guide to procurement.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside of the EU. The EU Neighbourhood Investment Facility (EU-NIF) is providing an EUR 15m grant.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE - Etude d’Impact Environnemental et Social - Port de Peche Menzel Abderrahmane
Date de publication
7 Jun 2023
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171336756
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100217
Secteur(s)
Eau, assainissement
Industrie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Tunisie
Disponible au public
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