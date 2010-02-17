DEPOLLUTION INTEGREE BIZERTE

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Industrie - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project consists of a programme to reduce pollution affecting the water and ecosystems of the Lake Bizerte region and the Mediterranean coast.
The overall objective of the project is to contribute to the Barcelona Convention and the Horizon 2020 Initiative's objectives in reducing land-based pollution sources reaching the Mediterranean sea as well as to increase the quality of the environment around the lake and thus contribute to improving people's lives and increasing the potential for sustainable socio-economic development of the region.
The programme is expected to have significant positive impacts on the environment as well as on the socio-economic conditions in the region. Although the European environmental legislation i.e. the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2011/92/EU and the Habitats Directive 92/43/EC are not directly applicable, all components under this project will comply with them.
The Bank will require the promoter to ensure that the implementation of the programme is done in accordance with the Bank's Guide to procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside of the EU. The EU Neighbourhood Investment Facility (EU-NIF) is providing an EUR 15m grant.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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