DUERR Environmental Process Innovation

Fiche récapitulative
DUERR AG
The project concerns the promoter’s investment in RDI (Research, Development and Innovation), predominantly focusing on the development of paintshops to be integrated in automotive OEMs’ production plants.
The project consists of (i) R&D and product innovation in today’s business areas, which includes the automotive (e.g. fully integrated painting solutions), aerospace (aircraft assembly systems) or other industries (cleaning and filtration systems), allowing customers to cover the entire production cycle with the promoter’s technology; and (ii) further research and development efforts to diversify the company’s products to applications in new business areas.
The project concerns investments in research and development that will be carried out in existing facilities already authorised. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC. The project is expected to have a positive impact on the environment, as the targeted innovations are focusing on reducing the environmental impact from painting car bodies and components, as well as on reducing the energy intensity of the corresponding part of the production process.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
The project is eligible under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF). RSFF is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.