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UNIKLINIKUM HOMBURG

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 85 000 000 €
Santé : 85 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2013 : 85 000 000 €
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05/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIKLINIKUM HOMBURG
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Allemange: Un prestataire de soins de santé moderne : l'hôpital universitaire de la Sarre bénéficie d'un financement destiné à améliorer ses infrastructures

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 11/12/2013
20100213
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNIKLINIKUM HOMBURG
UNIVERSITAETSKLINIKUM DES SAARLANDES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a new building for internal medicine to consolidate several outdated existing buildings as part of Saarland's university hospital.

The project foresees the construction of a new wing for the department of internal medicine to consolidate services which are currently provided in 16 individual premises. The new building will be closely linked to the existing buildings of the surgical departments. Once completed, the majority of the acute medical services will have been consolidated within one integrated facility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNIKLINIKUM HOMBURG
Date de publication
5 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49124739
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100213
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNIKLINIKUM HOMBURG
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
125250397
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100213
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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