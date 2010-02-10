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SEYCHELLES WATER & SANITATION

Signature(s)

Montant
26 737 000 €
Pays
Secteur(s)
Seychelles : 26 737 000 €
Eau, assainissement : 26 737 000 €
Date(s) de signature
28/12/2011 : 26 737 000 €
Autres liens
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26/02/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEYCHELLES WATER & SANITATION - La Digue Wastewater System
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26/02/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEYCHELLES WATER & SANITATION - WWTP & Sewerage Pumping Stations & Rising Mains in Greater Victoria
Communiqués associés
Seychelles : l’approvisionnement en eau potable renforcé

Fiche récapitulative

Date de publication
31 août 2011
Statut
Référence
Signé | 28/12/2011
20100210
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Seychelles Water and Sanitation

Public Utilities Corporation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 27 million
Indicative amount : EUR 63 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consist of: i) renewal and expansion of existing water supply system in the three main islands to improve water efficiency, reliability and resilience to climate variability; ii) upgrading of sewerage system in Mahé; iii) new sanitation facilities in La Digue; iv) non-revenue water and water demand management programmes.

The renewal and expansion of the water supply systems in the three main islands of Seychelles would help to cover the current and projected water deficit, improve their water and energy efficiency and increase their resilience to climate variation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project could have significant environmental and social benefits by securing access to water and sanitation facilities to all the population on a reliable basis, reducing health risks resulting from current contamination of groundwater sources and protecting the environment against domestic pollution and salt intrusion.

The works to be financed by the Bank will be procured on the basis of open competition in compliance with the EIB Guide for Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEYCHELLES WATER & SANITATION - La Digue Wastewater System
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91346907
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100210
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Seychelles et Dépendances
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SEYCHELLES WATER & SANITATION - WWTP & Sewerage Pumping Stations & Rising Mains in Greater Victoria
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91346906
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20100210
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Seychelles et Dépendances
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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