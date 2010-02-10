SEYCHELLES WATER & SANITATION

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Fiche récapitulative
Public Utilities Corporation
The project consist of: i) renewal and expansion of existing water supply system in the three main islands to improve water efficiency, reliability and resilience to climate variability; ii) upgrading of sewerage system in Mahé; iii) new sanitation facilities in La Digue; iv) non-revenue water and water demand management programmes.
The renewal and expansion of the water supply systems in the three main islands of Seychelles would help to cover the current and projected water deficit, improve their water and energy efficiency and increase their resilience to climate variation.
The project could have significant environmental and social benefits by securing access to water and sanitation facilities to all the population on a reliable basis, reducing health risks resulting from current contamination of groundwater sources and protecting the environment against domestic pollution and salt intrusion.
The works to be financed by the Bank will be procured on the basis of open competition in compliance with the EIB Guide for Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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