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CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 100 000 000 €
Santé : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2013 : 30 000 000 €
28/03/2011 : 70 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - FR
Communiqués associés
France : 70 millions d’euros pour le nouveau Centre Hospitalier HQE de Marne la Vallée

Fiche récapitulative

Date de publication
6 janvier 2011
Statut
Référence
Signé | 28/03/2011
20100174
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lagny Marne-la-Vallée Hospital Complex

Lagny Marne-la-Vallée Hospital Complex

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of the project cost.
Approximately EUR 260 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of the new Lagny hospital complex onthe Jossigny site. The new hospital with 460 beds and places willbring together short-stay and psychiatric services in onebuilding.

The construction of the new hospital complex will bring substantialefficiency gains thanks to its modern design and easy access. Thenew building will meet higher energy efficiency and environmentalstandards than those currently in force (High Environmental Qualitycertification).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU directives and national regulations on environmentalprotection is required.

Compliance with EU directives and national regulations on procurement is required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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