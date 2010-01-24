METRO DE GRANADA

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Fiche récapitulative
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (FJA).
The project will develop the first light rail line in Granada, under a DBFO (Design, Build, Finance, Operate) agreement concession.
The light rail system in Granada is located in a convergence region. By stimulating a modal shift from private to public transport the project will have a positive impact on the environment.
Approximately 17% of total 15,9 km of double track light rail line will be underground. Several stops will have park and ride facilities for cars and bicycles. For safety reasons, all light rail stops will have platforms that are fully separated from road traffic. Stops are foreseen at the new high-speed train station that is being constructed, the University of Granada, the Football stadium and the Technology park. The project also includes the required rolling stock and the construction of a depot with workshops for maintenance.
Spain, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects. The present project is an urban tramway project, falling under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.