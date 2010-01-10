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BUDAPEST UNIVERSITIES

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 85 000 000 €
Services : 85 000 000 €
Date(s) de signature
29/11/2010 : 85 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST UNIVERSITIES

Fiche récapitulative

Date de publication
22 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 29/11/2010
20100110
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Budapest Universities

The Ministry for National Economy of the Republic of Hungary, through the Ministry for National Resources

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 85 million. (to be verified during appraisal).
In the order of EUR 200 million. (to be verified during appraisal).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and modernisation of the research facilities and scientific equipment and investment in knowledge production and academic R&D performed by university staff during the period 2010-2013.

The project will contribute to enhance the quality and efficiency of scientific work and expand research activities in Hungary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Republic of Hungary is subject to applicable EU Law and has adopted environmental legislation in line with standards mandated by the relevant EU Directives. The R&D activities will be carried out within the existing university facilities and are not expected to materially change current R&D practices at the universities. The research activities themselves may lead to the production of goods and services with improved environmental characteristics.

Hungarian public procurement law complies fully with Directive EC/2004/18 and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC. Hence the promoters are expected to ensure that any required tenders be organised in compliance with these procurement directives.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST UNIVERSITIES

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST UNIVERSITIES
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
38780060
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100110
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST UNIVERSITIES
Autres liens
Fiche récapitulative
Budapest Universities
Fiche technique
BUDAPEST UNIVERSITIES

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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