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WARTSILA RDI II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suisse : 30 000 000 €
Finlande : 120 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
21/10/2011 : 30 000 000 €
21/10/2011 : 120 000 000 €
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Communiqués associés
Finlande : La BEI prête 150 millions d’EUR pour la recherche dans les domaines de la propulsion marine et de la production d’énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
20 août 2010
Statut
Référence
Signé | 21/10/2011
20100100
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wärtsilä RDI II

Wärstilä Corporation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million.
Approximately EUR 430 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s RDI activities in two-stroke (low speed) and four-stroke (medium speed) engines for marine and power plant applications between 2010 and 2012.

The main objectives of the project include improved efficiency, environmental performance, reliability, lifecycle costs and automation. The project is also expected to bring about positive environmental results and improved energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details related to the location of the R&D facilities, and whether the project includes the implementation of any testing facilities that could fall under Annex II of the EIA directive.

The promoter is a private-sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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