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GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Signature(s)

Montant
63 634 820,97 €
Secteur(s)
Services : 63 634 820,97 €
Date(s) de signature
7/12/2017 : 15 908 705,24 €
7/12/2017 : 47 726 115,73 €
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Related public register
11/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
29 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 07/12/2017
20100085
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (KfW & IFC)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 64 million
EUR 320 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Debt fund focusing on small scale energy efficiency and renewable energy investments either directly or via local financial institutions.

The Fund's promotion of energy efficiency and renewable energy will support the EU's climate change and environmental policy objectives. In addition, the Fund will contribute to the economic and social development of the regions in which it invests, by providing resources to support final beneficiaries for investments in the fields of energy and environmental protection.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will bring about environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The Fund has set up an Environmental and Social Management System that is consistent with EIB environmental and social principles and standards.

For EIB eligible investments, the Fund Manager shall assess conformity of procurement procedures with the Bank's Guide to Procurement.

Documents liés
11/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
Date de publication
11 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49263130
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100085
Secteur(s)
Services
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Afrique du Sud
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Régional - Amérique latine
Régional - Asie
Afrique du Sud
Régional - Afrique
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
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Fiche récapitulative
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
Fiche technique
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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