Romanian Power Grid Network

Fiche récapitulative
Transelectrica SA
The Project aims at reinforcing and upgrading the Romanian electricity transmission network while improving the reliability and quality of electricity supply.
The project contributes to the Bank’s lending priority objectives on convergence regions and security of internal energy supply, by supporting Transelectrica’s medium-term investment programme for modernising and retro-fitting power substations within the power transmission grid.
The project consists of eight sub-projects of which seven pertain to the refurbishment and modernisation of existing substations, thus falling under Annex II of the EIA Directive (the remaining concerning the implementation of hardware/software). The National Authority screened the eight sub-projects and did not require an Environmental Impact Assessment. The environmental impact is expected to be minor and essentially limited to the construction phase (e.g. dust emissions, traffic disturbances, noise). The compliance with EU and National Environmental legislation will be analysed during appraisal.
The procurement procedures followed and their compliance with the EU Directive on public procurement for entities operating in the energy sector will be investigated during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.