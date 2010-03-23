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MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Énergie : 160 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2010 : 20 000 000 €
18/10/2010 : 20 000 000 €
18/10/2010 : 80 000 000 €
15/12/2010 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2010
Statut
Référence
Signé | 18/10/2010
20100040
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Midi-Pyrénées Energies Renouvelables

Promoter : Région Midi-Pyrénées
Borrower : Acceptable banks to be selected by the promoter

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million.
EUR 700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to finance renewable energy projects, including mainly photovoltaics and wind energy and anaerobic digestion with organic waste; as well as most likely energy efficiency in the Midi-Pyrénées region.

Energy
Protection of Environment and Sustainable Communities

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. The individual schemes are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will assess the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review the systems and procedures applied by the scheme promoters during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - Aménagement d’une centrale solaire photovoltaïque
Date de publication
23 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65386804
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100040
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - Parc éolien La Salesse
Date de publication
23 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65387701
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100040
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - MIDI-PYRENEES ENERGIES RENOUVELABLES - JMB Solar - CS Estarac
Date de publication
8 Jun 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66877095
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20100040
Secteur(s)
Énergie
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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