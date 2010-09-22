Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BALTIC II

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 500 000 000 €
Énergie : 500 000 000 €
Date(s) de signature
13/12/2012 : 500 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II
Related public register
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Communiqués associés
Allemagne : Énergie éolienne en mer : 500 millions d'euros à EnBW Baltic 2

Fiche récapitulative

Date de publication
22 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 13/12/2012
20100030
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Kriegers Flak – Baltic II

EnBW – Energie Baden-Württemberg AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 500 million.
EUR 1 200 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a new large-scale 288 MW offshore wind farm, consisting of 80 wind turbines located in the Baltic Sea about 35 km off the German coast. The project’s transmission grid connection may become part of a greater interconnected grid which will benefit from a grant under the European Energy Programme for Recovery fund.

According to the German government, a major element in achieving EU and national targets for the use of renewable energy is to develop the capacity of the offshore wind energy sector substantially. The governmental objective is to have at least 1 500 MW of offshore wind farms installed by 2011, with the long term goal to increase this capacity successively to at least 20 000 MW by 2030.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, by virtue of its technical characteristics, falls under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended) with regard to EIA. According to national regulations offshore wind farms with more than 20 units are subject to a full EIA including public consultation. The competent authorities granted a conditional approval after extensive public consultation and confirmed with the permit that significant negative impacts on nature conservation sites can be excluded.

The promoter is a “public undertaking” according to the Utilities Directive 2004/17/EC and as such it has to follow public procurement rules. The project will be implemented under a number of separate contracts for which calls for tenders have been published in the EU Official Journal.

Documents liés
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE
Communiqués associés
Allemagne : Énergie éolienne en mer : 500 millions d'euros à EnBW Baltic 2

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54863761
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20100030
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Date de publication
19 Aug 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76896044
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20100030
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II
Related public register
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II
Autres liens
Fiche récapitulative
Kriegers Flak – Baltic II
Fiche technique
BALTIC II
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE
Communiqués associés
Allemagne : Énergie éolienne en mer : 500 millions d'euros à EnBW Baltic 2

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : Énergie éolienne en mer : 500 millions d'euros à EnBW Baltic 2
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC II
Related public register
19/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BALTIC II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes