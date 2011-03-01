Helsinki Urban Transportation

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Fiche récapitulative
City of Helsinki / Helsinki City Transport
The project consists of Helsinki City Transport’s (HKL) investments for the period 2010-2015, including the automation of the signalling system of the metro, acquisition of metro rolling stock and low floor tram cars, renewal of the metro rolling stock depot and the implementation of the Jokeri 2 bus line.
The project aims to enhance the public transport system and move towards a more environmentally and financially sustainable transport system in the City of Helsinki. The project will improve the quality of public transport service and will increase the attractiveness of public transport in the urban area.
Some project components are likely to fall under Annex II of Directive 85/337/EEC (as subsequently amended) and a formal EIA might be required. However, the construction of new rolling stock and metro automation do not fall within the scope of the EU Directive, therefore no EIA is required.
The Promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal (in this particular case, Directive 2004/17/CE). All contracts over the relevant EC directive thresholds have been/will be put out to international tendering, with publication of notices in the OJEU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.