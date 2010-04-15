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UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA-MANCHA II

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 75 000 000 €
Aménagement urbain : 7 500 000 €
Énergie : 7 500 000 €
Éducation : 60 000 000 €
Date(s) de signature
11/03/2011 : 1 900 000 €
11/03/2011 : 1 900 000 €
27/07/2010 : 2 100 000 €
27/07/2010 : 2 100 000 €
11/03/2011 : 3 500 000 €
11/03/2011 : 3 500 000 €
11/03/2011 : 15 200 000 €
27/07/2010 : 16 800 000 €
11/03/2011 : 28 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 27/07/2010
20100011
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Universidad de Castilla-La Mancha II

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Indicatively, up to EUR 75 million.
Indicatively, around EUR 150 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and modernisation of higher education facilities in Castilla-La Mancha.

The proposed project is designed to assist the University of Castilla-La Mancha in improving its readiness to contribute to the common European Higher Education Area by strengthening its teaching and research capabilities. The project is eligible under Article 309 of the EC Treaty, point c, knowledge economy (Education and Training).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Educational facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.

As a public administration entity the promoter is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in the regional’s legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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