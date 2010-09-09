TenneT Randstad Network

Fiche récapitulative
TenneT Holding BV
The project is part of the electricity transmission development in the Western area of the Netherlands, referred to as “Randstad 380 kV”. The project encompasses 63 km of 380 kV overhead lines, partly combined with 150 kV circuits, 20 km of 380 kV underground cables and three new/extended substations having transformation capacity of circa 3,500 MVA.
Improvement of electricity network
The overhead line components of the project pertain to Annex I of the EIA Directive and are currently undergoing Environmental Impact Assessment.
Typical impacts for the project’s components are vegetation clearance, removal of soil, visual impact, electromagnetic fields, impact on flying vertebrates, and temporary disturbance during construction. According to the Environmental Impact Study, appropriate environmental measures will be carried out during construction and operation so to minimize or compensate the identified impacts. The mitigating mesures include the burial of part of the connection and the adoption of a new type of pylon, called Wintrack, that significantly reduce the magnetic field zone as compared to standard pylon types.
The promoter implements public procurement procedures in line with the requirements of the EU Directive 2004/17/EC.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.