Syrian Healthcare II

Fiche récapitulative
Ministry of Health
Successor operation to Syrian Healthcare I signed in 2002, the project involves the construction, equipping and commissioning of selected hospitals throughout Syria and of a Public Health Centre located in Rural Damascus.
The EIB financing would support the Ministry of Health’s ongoing national programme of investment in hospital and related health facilities scheduled to be implemented by 2015. The Project has the potential to contribute materially to improving healthcare delivery and health outcomes in Syria, where the health needs are great and healthcare resources are scarce. By contributing to better access, increased capacity and the modernisation of health facilities and practices, the Project would help to generate health gain and thereby contribute towards the country’s social and economic development.
The Bank requires that all schemes included within the Project are implemented in accordance with the EU environmental legislation.
The Promoter is required to respect national and European legislation applicable to public procurement. The Bank requires the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the Project have been or will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.