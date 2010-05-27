Poznan Tramway

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Fiche récapitulative
Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne W Poznaniu Sp. z o.o.
The project consists of the acquisition of 45 low floor tramways that will substitute the existing vehicles and modernise the fleet of the public transport operator.
The project will improve the quality of public transport services in terms of speed, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the urban area of Poznan, thus contributing to reduction of reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment.
The construction of the new rolling stock will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as subsequently amended), therefore no EIA is required for the project. The project is expected to contribute to an overall improvement of the urban environment by encouraging the use of public transport in a congested urban area. Some additional positive impacts will derive from the operation of new vehicles equipped with a regenerative braking system that will ensure better energy and environmental performances.
The Promoter is subject to and follows EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) on procurement, including publication in the EU Official Journal, that have been transposed into national Polish legislation. All contracts have gone or will go through an internal standardised tender procedure. Under these conditions, the procedures chosen by the promoter are suitable for the project and in line with Bank’s requirements. Application of EU legislation will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.