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BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM

Signature(s)

Montant
245 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 245 000 000 €
Énergie : 245 000 000 €
Date(s) de signature
23/04/2013 : 90 000 000 €
28/11/2012 : 155 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2011
Statut
Référence
Signé | 28/11/2012
20090748
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
BORD GAIS EIREANN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 245 million
EUR 512 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is an investment programme of seven onshore wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.

The project is an investment programme of several wind farms with an expected total capacity of 213.9 MW to be installed in Ireland between 2011 and 2013.

As part of its strategy to expand its business into renewable energy, BGE has embarked on an ambitious wind farm development programme, via (notably) the buy-out of the wind pipeline from another private energy project developer, and its own development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All the wind farms in the programme have been screened in by the relevant national authority and have undergone EIA processes, obtaining the relevant approvals (with conditions). Confirmation by the competent authorities that the project will have no significant negative impact on nearby sites of nature conservation shall be obtained.

The promoter is a State-owned company and therefore is subject to EU public procurement directives for the purchase of the project works. According to the information provided so far, the promoter complies with the requirements of the above mentioned Directive including publication of tenders in the Official Journal of the European Union.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BORD GAIS ONSHORE WIND PROGRAM
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54872427
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090748
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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