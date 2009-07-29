NISSAN UK SUNDERLAND EV AND BATTERIES

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Fiche récapitulative
Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd
The project comprises the investments in (i) Nissan's first European plant for the production of batteries for electric vehicles (EV) as well as (ii) the production equipment for the manufacturing of Nissan’s electric vehicles in Sunderland.
The project will support the promoter in the development of its first European plant for the manufacturing of batteries and electric vehicles and the standardisation of the related manufacturing technology for further applications in Europe and North America. As such, it will contribute to (i) accelerate the market introduction and customer adoption of environmental-friendly technologies in the automotive sector and (ii) increase the promoter’s and public stock of knowledge about product and manufacturing technology in the field of electric powertrains and Li-ion batteries for electric vehicles.
The project component concerning the investments in the development of manufacturing technologies and industrialisation of the electric vehicle are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The need of a full Environmental Impact Assessment (EIA) of the project component related to the investments in the battery plant, will however be verified during the project due diligence.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF).
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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