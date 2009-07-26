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BOLLORE RDI VEHICULE ELECTRIQUE-ID SYS

Signature(s)

Montant
130 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 130 000 000 €
Industrie : 130 000 000 €
Date(s) de signature
10/01/2011 : 130 000 000 €
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Communiqués associés
France : Prêt de 130 millions d’euros au Groupe Bolloré pour les véhicules électriques

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 10/01/2011
20090726
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bolloré RDI Electric Vehicle – ID Systems

Bolloré

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of an RDI programme launched by the Bolloré group to develop electrical energy storage systems, in particular for applications in electric vehicles, and management and safety solutions for the movement of people and goods.

The project will serve to improve the promoter’s electric battery and identification systems technology and bring environmental benefits, particularly in terms of reducing CO2 emissions from electric vehicles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI investment in existing plants. During the project appraisal the Bank will check whether the project is subject to EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, in which case an environmental impact assessment would be required.

The procurement procedures will be required to comply with the EIB’s guidelines on private sector projects. The Bank will check the details during the project appraisal.

Commentaires

The loan comes under the European Clean Transport Facility (ECTF).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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