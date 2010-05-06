Samsun Combined Cycle Power Plant

Fiche récapitulative
OMV AG (Austria)
Implementation of a 870 MW gas fired combined cycle power plant near Acay, in the Samsun Region of Turkey.
The project is an additional step for the OMV Group to diversify into the electricity generation market. This would be the second gas fired power plant for the Group.
If the project were located in the EU, it would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. As such, it would require a full Environmental Impact Assessment to be carried out. Turkish environmental legislation aims at harmonisation with EU standards in the context of EU accession process. Whilst the criteria and procedures to determine the need for an EIA are defined similarly to those of the EU, full aligned application needs still to be achieved. Details of the environmental and social assessment procedures, including possible impacts on any sites of nature conservation or cultural importance, will be investigated further by the Bank during appraisal to ensure that the project complies with the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.
The procurement procedures will be assessed during the appraisal to ensure that they fulfil the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.