Samsun Combined Cycle Power Plant

If the project were located in the EU, it would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. As such, it would require a full Environmental Impact Assessment to be carried out. Turkish environmental legislation aims at harmonisation with EU standards in the context of EU accession process. Whilst the criteria and procedures to determine the need for an EIA are defined similarly to those of the EU, full aligned application needs still to be achieved. Details of the environmental and social assessment procedures, including possible impacts on any sites of nature conservation or cultural importance, will be investigated further by the Bank during appraisal to ensure that the project complies with the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.