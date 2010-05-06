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SAMSUN COMBINED CYCLE POWER PLANT

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
15/11/2011 : 100 000 000 €
31/03/2011 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 mai 2010
Statut
Référence
Signé | 31/03/2011
20090684
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Samsun Combined Cycle Power Plant

OMV AG (Austria)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million.
EUR 630 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation of a 870 MW gas fired combined cycle power plant near Acay, in the Samsun Region of Turkey.

The project is an additional step for the OMV Group to diversify into the electricity generation market. This would be the second gas fired power plant for the Group.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. As such, it would require a full Environmental Impact Assessment to be carried out. Turkish environmental legislation aims at harmonisation with EU standards in the context of EU accession process. Whilst the criteria and procedures to determine the need for an EIA are defined similarly to those of the EU, full aligned application needs still to be achieved. Details of the environmental and social assessment procedures, including possible impacts on any sites of nature conservation or cultural importance, will be investigated further by the Bank during appraisal to ensure that the project complies with the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

The procurement procedures will be assessed during the appraisal to ensure that they fulfil the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57855455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA-Samsun Natural Gas Pipeline Project
Date de publication
11 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57855610
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Samsun Natural Gas Pipeline Project
Date de publication
11 Mar 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57857024
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57858258
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District & Ünye District
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57858531
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Résumé non technique - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District & Ünye District
Date de publication
16 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
57859437
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090684
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
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Lien vers la source
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