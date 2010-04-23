Balearic Airports Infrastructure

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Fiche récapitulative
ENTE Público de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA)
The project concerns infrastructure development work at three airports (Menorca, Palma and Ibiza) in the Balearic Islands, to enhance capacity and to improve safety and service standards.
Palma de Mallorca airport is an International Connecting Point, and Ibiza and Mahon airports Community Connecting Points within the airports trans-European network, making each of the three project components eligible under Article 309 c).
The Promoter has confirmed that the development work at Palma de Mallorca, Ibiza and Menorca require formal EIAs. The Bank will review current progress in each case, the assessment of impacts, the degree of public consultation allowed and how any conditions imposed, or likely to be imposed, are to be incorporated into the works.
The Bank will require the Promoter to confirm that all contracts for the implementation of the project will or have been tendered in accordance with the relevant EU procurement directives, with publication of tender notices in the EU Official Journal where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.