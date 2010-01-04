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RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Télécom : 50 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2012 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
29/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE

Fiche récapitulative

Date de publication
4 janvier 2010
Statut
Référence
Signé | 21/12/2012
20090655
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Rai Digital Terrestrial Infrastructure

The project promoter is Rai Way S.p.A., wholly-owned subsidiary of the Italian State-owned broadcasting company Radiotelevisione Italiana S.p.A. (RAI), in charge of the realisation of the group digital infrastructure investments.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
EUR 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the installation of a digital terrestrial TV (DTTV) network in Italy, to be completed by 2012 and to replace the broadcasting of current analogue TV signals.

Digitalisation of terrestrial broadcasting will lead to more efficient use of highly valuable radio spectrum (“digital dividend”). The digitalisation of content and transmission will favorise technological convergence between platforms, increasing thereby competition among providers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

There is no major adverse environmental impact expected from the project installations that are not listed in the EIA Directive 97/11. The due diligence procedure will check compliance of construction works, erection and operation of towers to applicable environmental regulations and confirm that network construction and operation is duly licensed.

The legal status of the promoter will be assessed during appraisal. If it is considered a public entity, specific regulation will apply. The Bank will require the promoter to ensure that the investment will comply with applicable national regulations and EU procurement Directives, as well as with EIB procurement guidelines.

Documents liés
29/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
29 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67328200
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090655
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
Date de publication
6 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72178402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090655
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
29/06/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE
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Fiche récapitulative
Rai Digital Terrestrial Infrastructure
Fiche technique
RAI DIGITAL TERRESTRIAL INFRASTRUCTURE

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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