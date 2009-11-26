Impax New Energy Investors II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Impax Asset Management
An Investment Fund targeting the renewable energy (solar and wind) sectors in Europe. The fund manager plans to complete between 10 to 15 investments.
The fund aims to make a commercial return whilst contributing to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in EU to 20% by 2020.
The environmental impacts of the renewable energy projects (solar, wind farms) financed by the Fund are likely to be limited, with no significant negative residual effects. Due to their technical characteristics, some of these investments may fall under Annex II of the EIA Directive (with regard to the latter, it will be left to the competent authority to decide whether an environmental impact assessment is needed). Details of the Fund’s environmental due diligence procedures wil be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that contracts for the implementation of individual schemes have been tendered in accordance with the relevant EU legislation, including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.