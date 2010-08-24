Great East Road Rehabilitation Project

Signature(s)
Fiche récapitulative
Contact point: RDA, Mr Elias Mwape, Chief Engineer – Planning
Phone +260 211 253 088 or +260 211 253 002/ Fax: +260 211 253 404 e-mail: emwape@roads.gov.zm.
Improvement of about 360 km of single carriageway highway on the Great East Road connecting central Zambia to its eastern province, as well as into the “Nacala Development Corridor”, a regional transport corridor linking Malawi and Zambia to the deep water port of Nacala in Mozambique.
The project is expected to generate savings in vehicle operating costs and travel time as well as reduce the risk of road accidents. The project feeds the Nacala Corridor, which, when fully upgraded, will offer a significantly shorter route to/from the sea for Zambian imports and exports than other existing routes through South Africa and Tanzania. The EIB contribution is expected to include the works for developing a dry port (road-rail interconnector) in Chipata.
An EIA procedure, in accordance with applicable standards, was undertaken and submitted to the Competent Authority (Environmental Council of Zambia, ECZ) for approval. In its letter dated 9th July 2010, the ECZ approved the present project.
The promoter is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.