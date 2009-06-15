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EOLICAS DE PORTUGAL SFF II

Signature(s)

Montant
260 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 260 000 000 €
Énergie : 260 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2011 : 100 000 000 €
20/12/2011 : 160 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 septembre 2010
Statut
Référence
Signé | 20/12/2011
20090615
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Eólicas de Portugal SFF II

ENEOP2 - Exploração de Parques Eólicos S.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 260 million.
Around EUR 520 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 14 wind farms in Portugal with a total capacity of 354 MW.

The development of renewable energy resources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project sub-schemes are subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The Bank will review the EIAs, permits and environmental management processes during appraisal, including mitigating/compensation measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

The promoter is not subject to EU Procurement Directives. The Bank will however verify during appraisal that suitable procurement procedures are being applied by the promoter.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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