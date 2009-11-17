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SME RECOVERY SUPPORT LOAN

Signature(s)

Montant
149 640 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 149 640 000 €
Lignes de crédit : 149 640 000 €
Date(s) de signature
29/07/2010 : 14 820 000 €
26/07/2010 : 14 820 000 €
29/07/2010 : 60 000 000 €
26/07/2010 : 60 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
17 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 26/07/2010
20090580
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SME Recovery Support Loan (Turkey)
Two to three private sector banks will be selected by EIB in coordination with the Turkish Treasury and the EC as intermediaries for the facility.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150 million (or equivalent); The facility will benefit from a EUR 30 million allocation of IPA subsidies from the European Commission.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The SME sector has been particulary hard hit by the financial crisis. The Recovery Loan will provide intermediary banks with a combination of EIB funds and Commission grants for the benefit of SMEs carrying out eligible small and medium scale productive investments across Turkey.

To enhance the prospects for economic growth and employment in Turkey through the provision of long-term financing for small/medium scale projects undertaken by small and medium sized enterprises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

SMEs. Productive economic sectors according to EIB’s eligibility criteria.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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