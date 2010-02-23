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N17-N18 GORT TO TUAM PPP MOTORWAY

Signature(s)

Montant
143 033 580,71 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 143 033 580,71 €
Transports : 143 033 580,71 €
Date(s) de signature
30/04/2014 : 143 033 580,71 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 février 2010
Statut
Référence
Signé | 30/04/2014
20090576
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
N17-N18 Gort to Tuam PPP Motorway

The Irish National Roads Authority (NRA)
Michael Kennedy

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR EUR 170 million.
EUR 530 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The combined N17 /N18 Gort to Tuam PPP scheme is 57 km in length and commences at the northern extremity of the N18 Gort Crusheen scheme, which is currently under construction.

This road will replace the existing single carriage-way road, much of which falls below NRA standard in terms of geometry, junction frequency, junction spacing and overtaking opportunities. It is expected that the introduction of the proposed road, with the 120 kph speed limit and superior standard, will result in significant improvements to safety and journey times.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the requirements of Annex I of the EIA Directive 97/11/CE (amended by Directive 2003/35/EC), and is subject of a full Environmental Impact Assessment, including public consultation. Detailed analysis of the EIA process and the project impact and mitigation measures will be performed during appraisal, including assessment of impact on Natura 2000 sites and compliance to Habitats and Birds Directives.

The project is being procured as a Public Private Partnership. The PPP contract will be awarded under the competitive dialogue procedure applicable to public works contracts under EU Directive 2004/18/EC. The tender was published in the EU Journal on the 3rd of February 2009 (ref. 2009/S22-031253).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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