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UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I

Signature(s)

Montant
463 590 411,16 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 463 590 411,16 €
Eau, assainissement : 463 590 411,16 €
Date(s) de signature
3/11/2011 : 229 068 835,18 €
1/03/2011 : 234 521 575,98 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2010
Statut
Référence
Signé | 01/03/2011
20090563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
United Utilities W&WW 2010-12 (AMP5-I)

United Utilities PLC / United Utilities Water PLC

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 400 million.
GBP 900 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

United Utilities Water PLC provides water and wastewater services to a population of 6.8 million people in the North-West of England. The project forms part of United Utilities’ capital expenditure programme for the regulatory period 2010-15. It is driven primarily by the need to maintain service levels and improve water management against a backdrop of predicted climate change and demographic developments. The project also promotes ecoefficiency through energy and resource recovery from operations and renewables.

Protection of the environment and sustainable communities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

United Utilities PLC fully complies with the requirements of Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I - South Egremont groundwater Scheme
Date de publication
10 Dec 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72189417
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090563
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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