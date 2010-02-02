CEMENTIR TARANTO ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative
Cementir Holding S.p.A.
Modernisation of an existing cement production plant located in Taranto (Southern Italy) with energy-efficient machinery and technology allowing for lower emissions, lower energy consumption and use of recycled materials in the cement production process.
The project will result in significant energy efficiency improvements in terms of (i) electricity and fuel consumption and (ii) substituting conventional fossil fuels and making better use of raw materials, with the possible treatment of fly ashes.
The cement plant component of the project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and an EIA is required. This is under preparation by an external specialised consultant. No specific problems are expected as the project is taking place in an existing plant, replacing old production equipment with BAT technology. The project will have several environmental benefits.
No specific problems are expected with a private-sector company that obtains, directly or indirectly, the equipment and services for its project amongst the few specialised international engineering companies and suppliers. This procedure is likely to be in line with the Bank’s procurement procedures for private projects. To be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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