EPS Electronic Meters

Fiche récapitulative
Elektroprivreda Srbije - EPS
Balkanska 6
11000 Belgrade
The project involves the development of a remote reading system within EPS by installing digital electricity meters replacing existing electromechanical devices in selected customer premises.
The investment will allow remote reading, disconnection capacity and real time electricity consumption information, automating the billing and invoicing process within Elektroprivreda Srbije (EPS). The project’s implementation will provide more accurate, comprehensive and timely electricity consumption data that will help to reduce the energy consumption and permit the optimisation of power system balance, enhancing the energy efficiency and therefore optimising future investment in transmission and generation.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of the Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA), leaving it to the national environmental authority to determine whether an EIA is required. Normally, an ElA would not be expected as the project principally involves the substitution of existing obsolete analogue meters, communications networks (hardware/software) and setting up of data collection centres. Any adverse environmental impact is expected to be minimal. The promoter has a dedicated Environment Management Unit in place.
The EIB will require the promoter to ensure that contracts financed by the Bank will be tendered with parallel publication of tender notices in the OJEU as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.