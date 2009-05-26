Belgrade City Sava Bridge

Signature(s)
Fiche récapitulative
The City of Belgrade.
Contact:
Mr Dragan DJILAS
Mayor
City of Belgrade
Dragoslava Jovanovica 2
Republic of Serbia
Phone: +381 (11) 3229 785
Fax: +381 (11) 3231 092
The project includes new approach road sections from Toshin bunar (to the North of the Sava River) to Radnicka intersection (south of the Sava River), including the new cable stayed bridge over the Sava River providing an additional crossing point for traffic travelling between Novi Beograd and the central areas of Belgrade.
The project will enhance the transport network of the city contributing to alleviate its growing traffic and reduce congestion, pollution and noise in the inner city. It will address the exhausted capacities of bridges crossing the Sava River.
An equivalent project in the EU, would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC thus requiring a full EIA. During its appraisal the Bank will ensure compliance with its Environmental and Social policy and thus the principles of EU legislation.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project shall be tendered in accordance with the principles of the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.