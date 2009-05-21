Acciona RDI

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Fiche récapitulative
The project comprises investments in Research, Development and Innovation (RDI) in the company’s strategic areas: energy, infrastructures and water. In particular, the project focuses on developing innovative technologies in the fields of: i) wind energy, ii) solar photovoltaic and thermoelectric energies, iii) biomass and biofuels, iv) sustainable water treatment and desalination. The project also includes a wide variety of small sub-projects to support the bigger technology platforms as well as the traditional business areas within the group; these projects mainly focus on nanotechnologies, sustainable re-use of construction materials and application of renewables to civil engineering. The promoter carries out his RDI program in dedicated technology centres located in Spain (Madrid, Pamplona and Barcelona).
According to the Commission's latest Competitiveness Report, investments in Research and Development (R&D) contribute significantly to increases in productivity. Private sector investments meet the orientations that underpin the Lisbon’s Council decision as “increased investment in R&D can significantly increase productivity growth, especially if the elements of the knowledge triangle, R&D, innovation, education and training, are well integrated, including the provision of scientific personnel”. The promoter’s RDI programme covers a wide range of projects in its majority related to renewable energies. The development of wind power, solar and biomass derived energy is one of the priorities of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). Part of the project also focuses on water treatment with objectives in line with the ones of the European Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP).
The project concerns investment in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an EIA would not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details, and especially the ones related to the location of the R&D facilities, during the appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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