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MERCEDES BENZ CARS R&D SUST MOBILITY

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 000 €
Industrie : 400 000 000 €
Date(s) de signature
2/07/2010 : 400 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
16 mars 2010
Statut
Référence
Signé | 02/07/2010
20090518
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mercedes Benz Cars R&D Sust Mobility

Daimler AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million.
EUR 1 700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

R&D activities with the aim of optimising fuel efficiency and lowering carbon dioxide emissions of motor vehicles and the development of electric vehicles.

The project concerns (i) the development of electric power trains (including batteries) in the form of hybrids / plug-in hybrids, with extended driving range, as well as (ii) the development of electric vehicles powered by battery or fuel cell. The project is a prerequisite for the implementation of the promoter’s roadmap towards vehicles with lower carbon emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.

Procurement is expected to be in line with the EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF).

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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