Ford UK Engine RDI and Manufacturing

Signature(s)
Fiche récapitulative
Ford Motor Company Ltd
The project concerns the financing of:
i) RDI activities relating to the development of new, cleaner engine technologies under EIB’s European Clean Transport Facility (“ECTF”);
ii) RDI activities related to the development of a new generation of commercial vehicle and investments in production facilities for a new downsized engine family in Bridgend, located in South West Wales in the UK.
The project will contribute to the promoter’s long-term competitiveness and to the market introduction of low-carbon-emission vehicles. It is expected to bring about positive environmental results in reducing fuel consumption, CO2 and regulated emissions. Part of the investment will also fund capital expenditure for modernising the Bridgend plant to produce downsized engines, emitting less CO2.
The project is expected to be mainly carried out at the promoter’s existing facilities, already authorised. It is therefore unlikely that an EIA will be required, as per EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. To be assessed during appraisal.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.