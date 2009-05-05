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SWDE WATER SUPPLY II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
26/09/2012 : 35 000 000 €
26/09/2012 : 40 000 000 €
16/12/2013 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II

Fiche récapitulative

Date de publication
7 décembre 2011
Statut
Référence
Signé | 26/09/2012
20090505
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SWDE Water Supply II

Société Wallonne des Eaux

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 150m.
Up to EUR 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This is a three-year investment programme, primarily for drinking water production and distribution facilities.

The programme includes a large number of projects to replace old installations, add new capacity, increase production efficiency and improve water quality.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment programme will have a positive impact on the environment of the Walloon Region and the environment in general (reduction of water losses and thus saving of resources, maintenance or improvement of drinking water quality). Some components of the project may come under Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, Annex II, and an environmental impact assessment is required. The promoter's application of procedures complies with the corresponding directive.

SWDE will be required by the bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be put out to tender in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.

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Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY II
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66409723
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090505
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83966340
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20090505
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SWDE WATER SUPPLY II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - SWDE WATER SUPPLY II
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Fiche récapitulative
SWDE Water Supply II
Fiche technique
SWDE WATER SUPPLY II

Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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