SWDE Water Supply II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Société Wallonne des Eaux
This is a three-year investment programme, primarily for drinking water production and distribution facilities.
The programme includes a large number of projects to replace old installations, add new capacity, increase production efficiency and improve water quality.
The investment programme will have a positive impact on the environment of the Walloon Region and the environment in general (reduction of water losses and thus saving of resources, maintenance or improvement of drinking water quality). Some components of the project may come under Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, Annex II, and an environmental impact assessment is required. The promoter's application of procedures complies with the corresponding directive.
SWDE will be required by the bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be put out to tender in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.